KPMG Women's PGA Championship Winners

The KPMG Women's PGA Championship.

It's one of five women's major championships on the golf calendar, alongside the Chevron Championship, U.S. Women's Open, Evian Championship and the AIG Women's Open. Beginning in 1955 and known as the LPGA Championship until 2014, the KPMG Women's PGA Championship was renamed after a partnership was announced in 2015 between the PGA of America, LPGA and KPMG as a title sponsor. The result was increased purse size, more wide-ranging coverage and host venues in major U.S. cities.

The KPMG Women's PGA Championship is the second oldest women's major, and will be contested this year at Sahalee Country Club outside Seattle in June. Below is a list of every KPMG Women's PGA Champion since 1955 to present day, with host venue, winning score and total included.

KPMG Women's PGA Champions 2023 Yin Ruoning Baltusrol G.C. 67-73-69-67 -8 2022 Chun In-gee Congressional C.C. 64-69-75-75 -5 2021 Nelly Korda Atlanta Athletic Club 70-63-68-68 -19 2020 Kim Sei-young Aronimink G.C. 71-65-67-63 -14 2019 Hannah Green Hazeltine National G.C. 68-69-70-72 -9 2018 Park Sung-hyun Kemper Lakes G.C. 66-72-71-69 -10 2017 Danielle Kang Olympia Fields C.C. 69-66-68-68 -13 2016 Brooke Henderson Sahalee C.C. 67-73-73-65 -6 2015 Inbee Park Westchester C.C. 71-68-66-68 -19 2014 Inbee Park Monroe G.C. 72-66-69-70 -11 2013 Inbee Park Locust Hill C.C. 72-68-68-75 -5 2012 Shanshan Feng Locust Hill C.C. 72-73-70-67 -6 2011 Yani Tseng Locust Hill C.C. 66-70-67-66 -19 2010 Cristie Kerr Locust Hill C.C. 68-66-69-66 -19 2009 Anna Nordqvist Bulle Rock G.C. 66-70-69-68 -15 2008 Yani Tseng Bulle Rock G.C. 73-70-65-68 -12 2007 Suzann Pettersen Bulle Rock G.C. 69-67-71-67 -14 2006 Se Ri Pak Bulle Rock G.C. 71-69-71-69 -8 2005 Annika Sörenstam Bulle Rock G.C. 68-67-69-73 -11 2004 Annika Sörenstam DuPont C.C. 68-67-64-72 -17 2003 Annika Sörenstam DuPont C.C. 70-64-72-72 -6 2002 Se Ri Pak DuPont C.C. 71-70-68-70 -5 2001 Karrie Webb DuPont C.C. 67-64-70-69 -14 2000 Juli Inkster DuPont C.C. 72-69-65-75 -3 1999 Juli Inkster DuPont C.C. 68-66-69-65 -16 1998 Se Ri Pak DuPont C.C. 65-68-72-68 -11 1997 Christa Johnson DuPont C.C. 68-73-69-71 -3 1996 Laura Davies DuPont C.C. 72-71-70 E 1995 Kelly Robbins DuPont C.C. 66-68-72-68 -10 1994 Laura Davies DuPont C.C. 70-72-69-68 -5 1993 Patty Sheehan Bethesda C.C. 68-68-70-69 -9 1992 Betsy King Bethesda C.C. 68-66-67-66 -17 1991 Meg Mallon Bethesda C.C. 68-68-71-67 -10 1990 Beth Daniel Bethesda C.C. 71-73-70-66 -4 1989 Nancy Lopez Jack Nicklaus Sports Center 71-69-68-66 -14 1988 Sherri Turner Jack Nicklaus Sports Center 70-71-73-67 -7 1987 Jane Geddes Jack Nicklaus Sports Center 72-68-68-67 -13 1986 Pat Bradley Jack Nicklaus Sports Center 67-72-70-68 -11 1985 Nancy Lopez Jack Nicklaus Sports Center 65-71-72-65 -15 1984 Patty Sheehan Jack Nicklaus Sports Center 71-70-63-68 -16 1983 Patty Sheehan Jack Nicklaus Sports Center 68-71-74-66 -9 1982 Jan Stephenson Jack Nicklaus Sports Center 69-69-70-71 -9 1981 Donna Caponi Jack Nicklaus Sports Center 69-68-70-73 -8 1980 Sally Little Jack Nicklaus Sports Center 69-70-73-73 -3 1979 Donna Caponi Jack Nicklaus Sports Center 69-70-70-70 -9 1978 Nancy Lopez Jack Nicklaus Sports Center 71-65-69-70 -13 1977 Chako Higuchi Bay Tree Golf Plantation 71-67-72-69 -9 1976 Betty Burfeindt Pine Ridge G.C. 71-72-73-71 -5 1975 Kathy Whitworth Pine Ridge G.C. 70-70-75-73 -4 1974 Sandra Haynie Pleasant Valley C.C. 69-73-73-73 -5 1973 Mary Mills Pleasant Valley C.C. 73-73-72-70 -4 1972 Kathy Ahern Pleasant Valley C.C. 75-73-76-69 +1 1971 Kathy Whitworth Pleasant Valley C.C. 71-73-70-74 -4 1970 Shirley Englehorn Pleasant Valley C.C. 70-70-75-70 -7 1969 Betsy Rawls Concord G.C. 71-72-79-71 +1 1968 Sandra Post Pleasant Valley C.C. 72-75-74-73 +2 1967 Kathy Whitworth Pleasant Valley C.C. 69-74-72-69 -8 1966 Gloria Ehret Stardust C.C. 70-70-67-75 -2 1965 Sandra Haynie Stardust C.C. 70-68-69-72 -5 1964 Mary Mills Stardust C.C. 68-69-72-69 -6 1963 Mickey Wright Stardust C.C. 72-82-70-70 +10 1962 Judy Kimball Stardust C.C. 70-69-71-72 -2 1961 Mickey Wright Stardust C.C. 67-77-72-71 +3 1960 Mickey Wright Sheraton Hotel C.C. 71-76-74-71 -4 1959 Betsy Rawls Sheraton Hotel C.C. 76-68-69-75 -8 1958 Mickey Wright Churchill Valley C.C. 69-69-76-74 +8 1957 Louise Suggs Churchill Valley C.C. 69-74-74-68 +5 1956 Marlene Hagge Forest Lake C.C. 69-73-73-76 -9 1955 Beverly Hanson Orchard Ridge C.C. 4 & 3